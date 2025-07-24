Новые обмены, вранье Мединского и предложение встречи лидеров. Главные заявления по итогам переговоров Украины с РФ в Стамбуле

Украинская делегация после переговоров с агрессором в Стамбуле, 23 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Украина и страна-агрессор Россия в среду, 23 июля, провели третий раунд переговоров в Стамбуле при посредничестве турецкой стороны. Россия не согласилась на безусловное прекращение огня, Украина предложила провести встречу лидеров до конца августа, делегации договорились регулярно проводить обмены тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными.