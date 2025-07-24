Новые обмены, вранье Мединского и предложение встречи лидеров. Главные заявления по итогам переговоров Украины с РФ в Стамбуле
Украинская делегация после переговоров с агрессором в Стамбуле, 23 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Murad Sezer)
Украина и страна-агрессор Россия в среду, 23 июля, провели третий раунд переговоров в Стамбуле при посредничестве турецкой стороны. Россия не согласилась на безусловное прекращение огня, Украина предложила провести встречу лидеров до конца августа, делегации договорились регулярно проводить обмены тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными.
Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров, российскую — помощник Путина Владимир Мединский.
NV приводит главные заявления делегаций Украины и страны-террориста.
Украинская делегация
- Приоритетами украинской стороны на переговорах было организовать встречу лидеров, на которой могли бы также присутствовать президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Эрдоган, а также добиться реального прекращения огня и прекращения ударов по гражданской инфраструктуре. Россия продолжает отвергать полное прекращение огня.
- Украина предложила до конца августа провести встречу лидеров при участии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Это «постоянно действующее» предложение, которое можно реализовать в любой момент, как только согласится Путина.
- По словам Рустема Умерова, встречи начались с 18:00 и закончились около 21:30.
- По гуманитарному треку Украина и РФ договорились об обмене, в котором будут принимать участие более 1200 человек. Гуманитарный трек будет продолжаться, по нему есть достижения, уступок со стороны РФ относительно прекращения огня пока нет.
- Украина отдельно обратила внимание российской стороны на военнопленных, которые находятся в плену более трех лет, россияне согласились работать над их возвращением. Речь в том числе о молодых, раненых и тяжелобольных военнопленных. Украина и РФ согласовали регулярные санитарные обмены раненых и больных.
- Украина не обменивает своих гражданских и детей, их нужно просто вернуть.
- Во время этих переговоров было больше конструктива, «меньше эмоций и лирических частей», заявил спикер МИД Георгий Тихий. Уровень украинской делегации на переговорах снова был выше, чем российской.
Российская делегация
- Страна-агрессор предложила сформировать три рабочие группы, работающие онлайн, украинская сторона рассмотрит предложение.
- Позиции Украины и России в «меморандумах» «достаточно далеки друг от друга». (В МИД Украины напомнили, что российский «меморандум» полон ультиматумов и максималистских требований).
- Для встречи Зеленского и Путина нужно «проработать условия соглашения и понять, что там обсуждать», а сама встреча должна «ставить точку, подписывать».
- Россия предложила рассмотреть объявление «коротких перемирий», чтобы забрать раненых и тела погибших. Спикер МИД Украины Тихий на брифинге напомнил, что такие паузы и так происходят на фронте.
- Глава делегации Владимир Мединский пожаловался, что в Украине якобы «удерживают» жителей Курской области, которых страна-агрессор не эвакуировала и которые были эвакуированы на территорию Украины.
- По версии Мединского, Россия «проработала» список из более чем 300 похищенных украинских детей, который был передан во время предыдущего раунда переговоров. Он утверждает, что дети «будут возвращаться, если будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители». Мединский также заявил, что «большое количество» детей из списка якобы «никогда не были на территории России».