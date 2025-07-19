Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне встретиться на следующей неделе, сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений», — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

Также он отметил, что для обеспечения длительного мира необходима встреча на уровне лидеров и заверил, что Украина готова к такой встрече.

Кроме того, Зеленский сообщил, что продолжаются переговоры с российской стороной по обменам и в рамках выполнения договоренностей в Стамбуле команда работает над еще одним обменом.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может снова состояться в Стамбуле.

Financial Times со ссылкой на осведомленные источники отмечал, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал «заставить россиян почувствовать боль», чтобы посадить Кремль за стол переговоров.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

18 июля президент Зеленский заявил, что задача Рустема Умерова на посту секретаря СНБО будет «активизировать переговорный трек» с Россией.

В ответ кремлевский спикер Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом» и уточнил, что с этим заявлением Россия «соглашается».