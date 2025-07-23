Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле (Фото: x.com/HakanFidan)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле , заявил, что они «будут нелегкими».

Об этом сообщают российские пропагандисты.

По его словам, стороны планируют обсудить вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, а также взаимными обменами.

Реклама

«Никто легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор. Проекты диаметрально противоположны», — заявил он.

Следующая встреча украинской делегации с представителями РФ состоится 23 июля в Турции. Ее возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может снова состояться в Стамбуле.

Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники написала, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля призвал «заставить россиян почувствовать боль», чтобы посадить Кремль за стол переговоров.

4 июля Украина и Россия провели новый этап обмена военнопленными. Домой вернули украинских защитников, большинство из которых находились в плену с 2022 года.

26, 20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести.

Кроме того, в рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего передали, по данным Координационного штаба, около 6057 тел.