Стратегия Трампа заключалась в том, чтобы «заставить россиян почувствовать боль» (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским призвал «заставить россиян почувствовать боль», чтобы посадить Кремль за стол переговоров, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Диалог с Зеленским, который состоялся 4 июля, был спровоцирован телефонным разговором Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным днем ранее. Тогда президент США назвал беседу с главой Кремля «плохой».

Два человека, знакомых с содержанием разговора между Трампом и Зеленским, сообщили, что президент США спросил своего украинского коллегу, сможет ли тот поразить военные цели глубоко внутри России, если США дадут оружие, способное на это.

«Владимир, можете ли вы поразить Москву… Можете ли вы поразить и Санкт-Петербург?» — спросил Трамп во время разговора, по словам источников.

Зеленский ответил: «Абсолютно. Мы можем, если вы дадите нам оружие».

Стратегия Трампа заключалась в том, чтобы «заставить россиян почувствовать боль» и усадить Кремль за стол переговоров, по словам двух человек, информированных о разговоре.

Западный чиновник рассказал, что это отражает желание западных партнеров Украины поставлять дальнобойное оружие, способное «принести войну москвичам».

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.