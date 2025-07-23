«Ожидания крайне низкие». NYT оценил перспективы нового раунда переговоров между Украиной и РФ и назвал возможные темы переговоров

Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле 2 июня (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Украина и Россия все еще имеют кардинально разные позиции перед третьим раундом мирных переговоров , организованных при посредничестве США, которые запланированы в Стамбуле, Турция, в среду, 23 июля, говорится в материале The New York Times .

Издание сообщает, что ни Россия, ни Украина не заявляли о намерении смягчить свои требования по условиям мира, поэтому существенный прорыв маловероятен.

Однако в статье отмечается, что независимо от того, насколько различаются их позиции, сама редкость любой публичной дипломатии между сторонами с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году означает, что эти встречи будут «внимательно отслеживаться».

При этом, по данным NYT, одной из причин, почему стороны все же решили встретиться несмотря на кардинально разные позиции, является президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что американский лидер сделал завершение войны в Украине одним из главных внешнеполитических обещаний своей кампании, сочетая «угрозы и поощрения», чтобы заставить стороны сесть за стол переговоров. В результате ни одна из сторон не хочет публично выйти из мирного процесса, чтобы не вызвать гнев Трампа и не побудить его поддержать другую сторону.

Во время второго раунда переговоров в июне Россия и Украина обменялись списками условий мирного соглашения, которые содержали пункты, неприемлемые для другой стороны, однако тот факт, что они стали публичными, по мнению аналитиков, является дипломатическим прогрессом и могут стать базой для более конструктивных переговоров в будущем.

Обе стороны дали понять, что хотят сосредоточиться на темах, которые принесут политические дивиденды дома, но не требуют больших затрат.

Россия намекнула, что хочет продолжить обмены пленными и телами. По данным NYT, возвращение тел погибших украинских солдат может иметь политические преимущества для Кремля, поскольку это может заставить Киев повысить официальные цифры потерь.

Хотя Россия теряет больше, ее продвижение позволяет ей собирать тела с обеих сторон. По данным Москвы, она уже передала Украине более семи тысяч тел, а Украина вернула примерно 100 тел россиян.

Кроме того, Украина планирует обсудить возвращение украинских детей, вывезенных в Россию с оккупированных территорий.

Как отмечается в материале, ожидания, что стороны договорятся о мире во время третьего раунда переговоров, крайне низкие. Однако аналитики будут искать мелкие сдвиги по второстепенным темам, которые могут свидетельствовать об «общей почве».

Особенно внимательно будут следить за действиями главного украинского переговорщика — секретаря СНБО Рустема Умерова. Тот факт, что Зеленский уволил его с должности министра обороны, но оставил во главе украинской делегации в Стамбуле, заставил некоторых аналитиков предположить, что дипломатический прогресс все же есть.

Украинская делегация уже прибыла в Турцию, где в Стамбуле состоятся переговоры со страной-агрессором.

Ранее в директорате по коммуникациям администрации президента Турции заявили, что переговоры состоятся во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.

19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне встретиться. По словам главы государства, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе, ее возглавляет Умеров. В состав делегации входят представители ОП, МИД, СБУ, ГУР и ВСУ.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.