Переговоры в Стамбуле на фоне ультиматума Трампа. Что готовят в Кремле

Эти процессы происходят на фоне 50-дневного ультиматума США. В Кремле уже заявили, что вроде бы стремятся к активизации дипломатического трека, но в то же время предупреждают, что не ждут политических «прорывов» во время встреч… Более того, из уст росчиновников звучит фраза, что «российская сторона намерена добиваться своих целей».

Надо понимать главное: какими бы ни были переговоры, за пару месяцев война не закончится. Остроумные высказывания политологов о том, что Трамп поставил Путина «на счетчик», это лишь остроумные высказывания.

Так, в СМИ постоянно обсуждается 50-дневный ультиматум Трампа. Звучат как слишком положительные оценки (наконец американский президент всерьез решил добить Россию), так и слишком негативные (мол, Трамп дал Путину лицензию в течение двух месяцев убивать украинцев). Обе версии несколько нелепые, объясню почему.

Стоит сказать, почему Трамп « дал Путину 50 дней»

Как в первом, так и во втором варианте преувеличивается роль ультиматума, поскольку к мгновенному прекращению боевых действий «ультиматум» не приведет. Также преувеличивается роль самого Дональда Трампа.

Отдельно стоит сказать, почему Трамп «дал Путину 50 дней». Мы все (в том числе американский президент) живем в реальном мире и понимаем, что любые действия требуют времени. Это касается и вопроса, почему Трамп предоставил Путину именно 50 дней, а не 24 часа. Ответ очевиден: чтобы запустить механизм «вторичных санкций « (против государств, торгующих с Россией), нужна работа огромных бюрократических механизмов. Надо доработать международные договоры, провести множество переговоров… В конце концов, надо дать шанс Индии, где проживает 1,4 млрд человек, найти альтернативу российской нефти. Это все требует времени.

Вишенка на торте: вторичные санкции будут введены на основании закона Грэма-Блюменталя, который еще находится на стадии проекта в Конгрессе.

Поехали дальше. Экономические санкции, какими бы жесткими они ни были, не дают немедленного эффекта. Кроме того, санкции, расписанные в упомянутом мною законопроекте, допускают различные толкования. То есть в руках Трампа есть чемодан с инструментами, которые он сейчас рассматривает, и никто в мире не знает, как именно этот мастер их применит.

Тем временем, в Кремле будут готовить свой коварный план. В него могут входить как военные, так и дипломатические составляющие.

Понятно, что Путин будет пытаться подготовить какой-то очередной дипломатический маневр, чтобы вновь обмануть США. Поэтому к «ультиматуму Трампа», думаю, имеет смысл относиться со сдержанным оптимизмом.

По-настоящему остановить Путина может не Трамп, а украинцы, потому что воюет не США, а Украина. От нашей стойкости и воли к Победе зависит будущий миропорядок. Слава Украине!

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал