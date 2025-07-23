Новый раунд переговоров с РФ: стал известен состав делегации Украины во главе с Умеровым, которая едет в Стамбул

Зеленский образовал делегацию во главе с Умеровым (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению мира, который запланирован на 23 июля в Стамбуле.

Текст соответствующего указа № 539/2025 от 22 июля опубликован на сайте главы Украинского государства.

Кроме секретаря СНБО Рустема Умерова в состав делегации вошли советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский, заместитель начальника ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

От Вооруженных сил Украины в состав делегации включены заместители начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский и Алексей Шевченко, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов, начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба Андрей Фомин, заместитель начальника штаба командования командование Военно-морских сил ВСУ Александр Дьяков, офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев.

Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса включен в состав делегации с согласия.

С учетом его и Умерова утверждена численность делегации в 14 человек.

Умерову, как главе делегации, разрешено вносить изменения в состав по согласованию с президентом, привлекать для обеспечения работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, научных советников, экспертов.

19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне встретиться. По словам главы государства, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.