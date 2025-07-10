Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с РФ и встречи на уровне лидеров

Переговоры с Россией возможны после выполнения всех договоренностей по обменам (Фото: REUTERS/Lisa Leutner)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность проведения переговоров с Россией на уровне лидеров будет обсуждаться только после выполнения договоренностей по обменам пленными.

Об этом он сказал на брифинге в Риме в четверг, 10 июля.

«Если мы хотим серьезный результат и закончить эту войну, надо готовить встречу на уровне лидеров. Безусловно, мы готовы к любому формату встречи на уровне лидеров. Безусловно, Украина, Россия и Америка на уровне лидеров — это желательный формат: могут быть не только слова, но и гарантии за столом переговоров. Но как будет, я не могу вам сказать», — подчеркнул Зеленский.

Говоря о возможных платформах для переговоров, президент поблагодарил Италию и Ватикан, в частности за открытость к проведению такой встречи.

«У меня была встреча с Папой по вопросу встречи на уровне лидеров в Ватикане. Я очень благодарен, что Ватикан открыт с этим предложением. Также у нас есть предложение от Австрии, у нас есть предложение от Швейцарии, как стран нейтральных, а также есть прямые предложения от турецкой стороны», — сообщил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что перед любыми контактами на уровне лидеров стороны должны завершить реализацию договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

«Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились, на второй встрече — а именно закончить с теми обменами, которые были договорено на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать опять таки действенный вариант — это подготовку встречи на уровне лидеров», — отметил глава государства.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и страна-агрессор Россия обменялись новыми идеями относительно мирных переговоров о прекращении войны против Украины.

14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может снова состояться в Стамбуле.

Переговоры в Стамбуле 2 июня — главное

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

Украина предложила агрессору встречу на уровне лидеров до конца месяца с возможностью присутствия третьей стороны — например, американского президента. После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время переговоры «вряд ли» состоятся.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что во время переговоров Россия предложила Украине прекращение огня на «два-три дня», чтобы забрать тела погибших. Президент Зеленский после этого назвал россиян идиотами, объяснив, что это и так происходит на поле боя между военными, а прекращение огня нужно для того, чтобы убитых не было. Украина предлагает России безусловное прекращение огня на 30 дней, агрессор отказывается.

Также Зеленский заявлял, что министр обороны Рустем Умеров контактирует с главой российской делегации Владимиром Мединским. По его словам, после завершения обменов стороны планируют обсудить дальнейшие шаги.

20 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Россия не намерена заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, поскольку обладает «стратегическим преимуществом» в войне.