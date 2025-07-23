Новый раунд переговоров между Украиной и РФ должен начаться в 19:00 (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Украинская делегация сегодня отправилась и уже прибыла в Турцию, где в Стамбуле состоятся переговоры с представителями страны-агрессора России , сообщает Суспільне со ссылкой на источник.

Обновлено 13:45. Делегация от Украины прибыла в Турцию на переговоры с РФ, сообщает Суспільне со ссылкой на информированный источник.

Сначала представители Украины встретятся в Анкаре с турецкими коллегами. Затем — в Стамбуле украинская делегация проведет переговоры с россиянами. Основной темой будет подготовка встречи на уровне лидеров.

По данным источников РБК-Украина, часть членов украинской делегации находится в Анкаре, часть — уже в Стамбуле, в зависимости от возложенных задач.

Новый раунд переговоров между Украиной и РФ должен начаться в среду, 23 июля, в 19:00 в Стамбуле.

Российское пропагандистское агентство ТАСС написало, что российская делегация также вылетела в Стамбул. Ее возглавляет помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский.

Ранее в директорате по коммуникациям администрации президента Турции заявили, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле состоятся во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.

19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне встретиться. По словам главы государства, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе, ее возглавляет Умеров. В состав делегации входят представители ОП, МИД, СБУ, ГУР и ВСУ.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.