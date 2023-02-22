Испания передаст Украине весной шесть танков Leopard 2 — министр обороны 22 февраля, 14:05 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Испания передаст Украине шесть боевых танков Leopard 2. При необходимости или по просьбе союзников количество могут увеличить.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в среду, 22 февраля, пишет EFE.

На пленарном заседании Конгресса депутатов она рассказала, что переданные в батальон танки ремонтируют, чтобы те отвечали современным требованиям. По словам Роблес, их могут отправить в конце марта или начале апреля.

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15 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

7 февраля федеральное правительство Германии одобрило поставку Украине танков Leopard 1. ФРГ выдала немецким военным компаниям лицензию на передачу Украине 178 танков Leopard 1A5. Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 7 февраля подтвердил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

