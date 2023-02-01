Испания для начала передаст Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4 — СМИ 1 февраля, 10:01 Солдаты польской армии стоят на танке Leopard 2A4 после учений в Жагане (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

На начальном этапе Испания готова передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4. Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на источники в правительстве.



Как пишет газета, окончательная цифра техники, которую может поставить Мадрид, будет зависеть от состояния 53 танков, которые уже десять лет находятся на базе 41-й группы материально-технического обеспечения в Сарагосе.

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Испанское министерство обороны уже ведет переговоры с представителями военной промышленности об их срочном восстановлении. Также переданное количество будет зависеть от вклада других стран. Мадрид обещал отправить Киеву танки уже весной.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в «первой волне». Зеленский говорил, что для наступления ВСУ нужно 300−500 танков. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, всего страны Запада пообещали Украине 321 тяжелый танк.

25 января Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. Всего, по словам Зеленского, в украинскую танковую коалицию уже входят 12 стран.



Инфографика: NV