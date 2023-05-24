Ермак рассказал, когда Украина сможет получить первые F-16 24 мая, 19:45 Истребитель F-16 (Фото:Kajsa Ollongren/Twitter)

Украинская сторона делает все возможное для ускорения поставок первых истребителей F-16. Речь идет не о большом сроке, а о месяцах.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона подчеркнул, что Украина будет делать все для того, чтобы это произошло как можно скорее.

«Что касается сроков, я уверен, что все, что касается украинской стороны, мы сделаем быстро. Я очень надеюсь, что речь идет не об очень большом сроке, а о месяцах. Но будем делать все, чтобы это произошло как можно раньше», — отметил Ермак.

Видео дня

В то же время, как рассказал руководитель Офиса президента, тренировка наших пилотов на F-16 может начаться уже очень скоро. В этом случае речь идет о днях, или же максимум неделе.

Как пояснил Ермак, в первую очередь F-16 ВСУ будут предоставлять те страны-партнеры, которые до этого уже заявили о своей готовности их поставлять. Затем к этому присоединятся и США.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.