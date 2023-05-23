Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16 23 мая, 09:54 F-16 (Фото:Svein K. Bertheussen/www.flickr.com)

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, пишет Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрий Сака.

В настоящее время Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые «готовы к оперативному развертыванию» и «будут использоваться до середины 2024 года», заявил представитель министерства обороны Нидерландов.

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«После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи», — сказал он.

У Нидерландов также есть еще 18 F-16, «которые больше не используются в боевых действиях» и «также могут быть переданы в другое место назначения».

По словам представителя Минобороны Нидерландов, 12 из этих 18 изначально планировалось передать частной компании, но передача была отложена.

На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Украина заявляет, что современные истребители нужны уже сейчас, в частности для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами. Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.