Минобороны Нидерландов заявило, что хочет быстрее начать обучение украинских пилотов на F-16 24 мая, 19:13 F-16 Нидерландов (Фото:Kajsa Ollongren/Twitter)

Нидерланды работают над планом скорейшего старта обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Нидерландов со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен.

Отмечается, что Нидерланды сотрудничают в этом вопросе с Данией, Бельгией и Великобританией, а также ожидается участие большего количества стран.

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По словам министра Оллонгрен, страны также рассматривают возможность устойчивого удовлетворения потребностей Украины в обучении в долгосрочной перспективе.

По данным минобороны страны, общая стоимость военной помощи, предоставленной Украине, сейчас составляет около 1,6 млрд евро.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.