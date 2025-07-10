Министр обороны России Андрей Белоусов жмет руку министру обороны Китая Дун Цзюню во время встречи министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао, 26 июня 2025 года (Фото: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону аналитического центра AdAstra Антон Ганоцкий в интервью Radio NV заявил, что Китай не заинтересован в улучшении отношений с Украиной и уже выбрал сторону в войне.

«Китай не заинтересован в улучшении отношений с Украиной из-за того, что в Китае сейчас воспринимают Украину как такую марионетку Запада, союзника Вашингтона. И не забываем, что на прошлой неделе [министр иностранных дел КНР] Ван И сделал заявление главе евродипломатии Каи Каллас, что Китай не может допустить поражения России в российско-украинской войне», — сказал Ганоцкий в эфире Radio NV.

Реклама

Эксперт обратил внимание на то, что публикация об этом появилась в гонконгской газете South China Morning Post, которая является инструментом донесения мнений коммунистической партии Китая.

«Это прекрасная демонстрация того, что Китай выбрал фактически уже давно сторону в этой войне и они готовы работать над тем, чтобы, как минимум, не допустить победы или поражения России, таким образом ослабляя Запад, Европу и США», — заявил Ганоцкий.

4 июля издание South China Morning Post со ссылкой на источники сообщило, что 3 июня во время четырехчасовых переговоров в Брюсселе министр иностранных дел Китая Ван И сказал главному дипломату Европейского Союза Кайе Каллас, что Пекин «не хочет видеть поражение России в войне против Украины».

Как рассказали источники, Ван И объяснил позицию Китая тем, что «США сместят свое внимание на Пекин» в случае проигрыша РФ в войне

В то же время, глава МИД Китая отверг обвинения в финансовой или военной поддержке России, отметили источники. По его словам, если бы Пекин действительно помогал Москве, то «конфликт давно бы закончился».

Задержание китайских агентов, которые пытались похитить данные о ракете Нептун

9 июля СБУ сообщила, что задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались вывезти из Украины секретные данные об украинской ракете Нептун.

Один из подозреваемых — бывший студент одного из киевских технических вузов, которого в 2023 году отчислили за академическую неуспеваемость, после чего он остался в Киеве. По данным СБУ, он пытался завербовать украинца, который имеет доступ к разработкам оружия. Другой шпион — его отец, который постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

СБУ рассказала, что контрразведка разоблачила экс-студента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала «на горячем» во время передачи ему тайных документов. После задержания его отца у них изъяли телефоны с доказательствами шпионской деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Участие граждан Китая в войне против Украины — что известно

8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Пленные 1991 и 1998 года рождения. Всего, по словам Зеленского, Украине известно как минимум о 155 гражданах КНР в составе армии страны-агрессора. Он рассказал, что россияне вербуют китайцев через соцсети, а официальный Пекин знал об их участии в войне.

В МИД Китая отреагировали на сообщения о пленных и заявили, что КНР сотрудничает с Украиной для проверки информации. Позже официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не участвует в боевых действиях и хочет мирного урегулирования в войне России против Украины.

11 апреля российское издание Важные истории идентифицировало 51 гражданина Китая, который прошел вербовку в российскую армию за год.

12 апреля агентство Reuters сообщило, что на стороне России против Украины воюют около 200 китайских наемников.