Китайские поставщики играют ключевую роль в обеспечении России комплектующими для производства ударных беспилотников, применяемых против Украины, сообщает Bloomberg .

Документы, с которыми ознакомился Bloomberg, показывают, что китайские поставщики играют ключевую роль в обеспечении России комплектующими для производства ударных беспилотников, применяемых против Украины. В отчете украинских спецслужб за 2023 год указано, что 92 % иностранных компонентов в российских дронах имеют китайское происхождение. Речь идёт о таких деталях, как электроника, камеры, двигатели, антенны и модули навигации.

Поставка компонентов ведется как напрямую, так и через цепочки посредников, включая компании в Гонконге, Турции и ОАЭ. Среди задействованных китайских поставщиков — крупные производители, в том числе те, кто официально заявляет о работе только в гражданском секторе. Некоторые из них поставляют комплектующие в Россию под видом оборудования для сельского хозяйства или аэросъемки.

По данным отчета, дроны с китайскими деталями производятся на российских предприятиях, включая объекты в Татарстане и Ижевске. Сборка осуществляется как по иранской лицензии (модели Shahed/Geran), так и в рамках локализованных разработок.

Инфографика: NV

Данные о поставках были собраны на основе анализа сбитых дронов, логистических документов и финансовых транзакций. В отчете упомянуты конкретные китайские компании и объемы поставок, включая контракты на миллионы долларов. Отмечается, что использование китайских компонентов позволило России наладить серийное производство БПЛА, повысить точность наведения и адаптировать аппараты к работе в условиях активного радиопротиводействия.

США и союзники на фоне этих данных рассматривают ужесточение экспортного контроля, но признают, что обходные пути через третьи страны остаются уязвимостью в санкционной политике. Китай официально отрицает военную помощь России, но фактически сохраняет высокий уровень технологического экспорта, включая товары двойного назначения.

7 июля Главное управление разведки сообщило, что в шахедах, которыми Россия ежедневно атакует Украину, доля электронных комплектующих производства КНР выросла до 60−65%.

7 июня начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Россия наращивает производство дронов и уже запускает по Украине почти по 500 БпЛА за одну ночь.

По его словам, тенденция по увеличению количества беспилотников, которыми Россия может атаковать Украину, сохраняется.

4 июля Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Мадяр (Бровди) предупредил о вероятности использования Россией для одновременной атаки на Украину 1000 и более беспилотников в течение суток.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что СБУ и разведка получили информацию о том, что Китай поставляет России порох и артиллерию, а также занимается производством некоторого оружия на территории РФ.

В МИД КНР назвали «безосновательными» заявления президента Украины о поставках оружия России.

22 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины должна передать информацию китайской стороне о гражданах их страны, которые работают на заводе производства дронов в РФ.