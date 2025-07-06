Рютте считает, что Си Цзиньпин может убедить Путина напасть на территорию НАТО

Рютте считает, что Китай может натравить Россию на НАТО (Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Китай может попытаться убедить Россию совершить нападение на территорию НАТО. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times .

По словам Рютте, в случае, если глава КНР Си Цзиньпин примет решение атаковать Тайвань, он, вероятно, сперва обратится к «своему ближайшему союзнику» — российскому диктатору Владимиру Путину — с просьбой «отвлечь внимание НАТО».

«Он скажет ему: „Слушай, я собираюсь это сделать, и тебе нужно занять их в Европе, напав на территорию НАТО“. Скорее всего, именно так и будет», — сказал Рютте.

Он считает, что для сдерживания этих угроз необходимо сделать две вещи. Во-первых, НАТО «должно быть настолько сильным, что россияне никогда не решатся на такой шаг», сказал генсек.

Во-вторых, по его словам, важно наладить тесное сотрудничество с Индо-Тихоокеанским регионом, что «активно продвигает» президент США Дональд Трамп. Рютте добавил, что между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом существуют прочные связи, в частности в сфере оборонной промышленности и инноваций.

Генсек также заявил в интервью NYT, что Россия может напасть на Эстонию через 5−7 лет, если страны Альянса не увеличат свои оборонные инвестиции.

В ответ на вопрос, уверен ли он, что США придут на помощь в случае нападения на Эстонию, Рютте заявил, что убежден в этом «на все сто процентов».

В марте немецкая разведка сообщала, что российский диктатор Владимир Путин готовится к масштабной войне с НАТО до конца десятилетия.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.