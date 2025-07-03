«Угроза для европейской безопасности». Каллас призвала Китай немедленно прекратить поддержку ВПК России

Каллас во время встречи с главой МИД Китая Ван И в Брюсселе отметила серьезную угрозу для европейской безопасности (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас призвала Китай прекратить помогать России в войне против Украины. Она подчеркнула, что китайская поддержка представляет серьезную угрозу для европейской безопасности.

Об этом сообщает Дипломатическая служба ЕС.

Каллас во время встречи с главой МИД Китая Ван И в Брюсселе отметила серьезную угрозу для европейской безопасности, которую представляет поддержка китайскими компаниями незаконной войны России.

Реклама

Она призвала Китай немедленно прекратить любую материальную поддержку, которая поддерживает военно-промышленный комплекс России, а также призвала Китай поддержать полное и безусловное прекращение огня и справедливый и прочный мир в Украине, основанный на полном уважении к Уставу ООН.

Каллас также выразила обеспокоенность по поводу прав человека в Китае и гибридных угроз в Европе, исходящих из Китая. Стороны с нетерпением ждут новой встречи в ближайшее время и продолжения обмена мнениями по вопросам, представляющим общий интерес.

Сотрудничество России с Китаем — главное

В октябре 2023 года Пентагон заявил, что РФ закупала в Китае продукцию двойного назначения и второстепенные предметы военного назначения для российских военных, в частности, стрелковое оружие, запасные части, навигационное оборудование и защитное снаряжение.

7 апреля 2024 года агентство Bloomberg сообщало, что Китай усилил поддержку России в войне против Украины, предоставляя стране-агрессору спутниковые снимки для ударов по украинским целям.

В МИД Китая заявили, что Пекин не пытается получить выгоду от развязанной Россией войны в Украине.

В июле Владимир Зеленский заявлял, что в Китае подтвердили, что не будут поставлять оружие России и поддерживают территориальную целостность Украины.

25 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия запустила в Китае программу по разработке и производству ударных дронов большой дальности для войны против Украины.

25 октября министерство торговли Китая заявило, что страна введет новые ограничения по поставкам дронов в Россию с 1 декабря 2024 года, чтобы показать себя «нейтральным игроком» в войне.