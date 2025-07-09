СБУ заявила о задержании в Киеве двух шпионов из Китая, которые пытались вывезти из Украины данные о ракетах Нептун

В Киеве задержали отца и сына из КНР, им инкриминируют шпионаж (Фото: СБУ)

Служба безопасности задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались вывезти из Украины секретные данные об украинской ракете Нептун, говорится в сообщении СБУ в среду, 9 июля.

Один из подозреваемых — бывший студент одного из киевских технических вузов, которого в 2023 году отчислили за академическую неуспеваемость, после чего он остался в Киеве.

По данным СБУ, парень должен был получить техническую документацию по производству Нептунов. Для этого он пытался завербовать украинца, который имеет доступ к разработкам оружия.

Другой шпион — его отец, который постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

СБУ рассказала, что контрразведка разоблачила экс-студента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала «на горячем» во время передачи ему тайных документов. После задержания его отца у них изъяли телефоны с доказательствами шпионской деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В мае СБУ сообщала о задержании двух агентов Венгрии, которые собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, изучали ПВО региона, а также взгляды местных жителей на потенциальный захват области венгерскими войсками.