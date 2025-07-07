Китай не может допустить поражения России? Что за этим стоит

Заявление главы китайского МИД Ван И о том, что Китай не может допустить поражения России, потому что в таком случае Соединенные Штаты сосредоточатся на Пекине, стало настоящей сенсацией

Хотя на самом деле именно такой позиции Китай придерживается с первого дня российско-украинской войны.

Главное — не сама позиция, а то, почему ее решили обнародовать, хоть и сделать это неофициально. Сомнений в том, что мы имеем дело именно с сигналом, а не случайной утечкой информации, нет: новость о заявлении Ван И появилась в South China Morning Post — гонконгском издании, которое Пекин традиционно использует для передачи косвенных месседжей.

Реклама

Си Цзиньпин уже осознал: хороших отношений с Дональдом Трампом не будет. В то же время Трамп оказался неспособным реализовать экономическое давление на Пекин — это стало очевидно после фактического отказа от тарифных угроз. В Китае сделали вывод: Запад нуждается в их экономике больше, чем Китай нуждается в Западе. Поэтому теперь в Пекине считают, что могут диктовать условия.

Но интересно не только это. Китай поддерживает Россию — но не с целью уничтожения Украины. Целью Путина является полная ликвидация украинской государственности и присоединение ее территорий к РФ. Китай такой цели не разделяет. Для Пекина важно сохранить Украину как государство — но находящееся в хороших отношениях с Россией. Без этого не будет китайских инвестиций, не будет возможностей для контроля над местными властями и элитой.

Си Цзиньпин уже осознал: хороших отношений с Дональдом Трампом не будет

Китай не интересует ни русский язык, ни русская церковь. Его интересует управляемость украинского руководства и его ориентация на Пекин как гаранта сохранения власти и финансовых потоков — так, как это работает с Лукашенко.

Путин хочет завершить войну только после присоединения новых территорий. Китай готов к завершению войны хотя бы тогда, когда Киев и Москва достигнут соглашения о сосуществовании. И именно это свидетельствует о разных интересах Пекина и Кремля.

Но в то же время китайское руководство должно осознать: постсоветское пространство меняется. Стран, готовых сохранять особые отношения с Москвой, становится все меньше — но почти все из них стремятся к хорошим отношениям с Китаем. И Пекин в конце концов будет вынужден пересмотреть свою политику и прекратить относиться к бывшим советским республикам как к государствам с ограниченным суверенитетом.

Украине следует понять: с Китаем надо говорить так же, как с Россией. Там понимают только язык силы. Любые попытки компромисса воспринимаются исключительно как проявление слабости. Невозможно договориться с государством, которое считает крах твоей независимости условием собственного экономического процветания.

Именно поэтому Украина должна вместе с Западом давить на Пекин, чтобы уменьшить уровень его экономического сотрудничества с Москвой. И — одновременно — углублять связи с Тайванем. В случае войны в Тайваньском проливе Украине стоит быть на стороне тех, кто сопротивляется агрессору. Позиция союзника — даже неформального — может изменить китайские расчеты относительно поддержки Путина.

Но если мы просто будем надеяться убедить китайское руководство в нашей доброжелательности и заработать на китайских деньгах — потерпим поражение.

Оригинал