«Китай открыто вовлечен в войну». Что известно о шпионской сети КНР, которая охотилась за чертежами Нептунов, и ее связи с РФ

10 июля, 02:45
Задержаны двое граждан КНР по подозрению в шпионаже (Фото: Служба безопасности Украины/Telegram)

Автор: Алексей Тарасов

В Киеве СБУ задержала двух граждан КНР, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу Нептун. Эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону аналитического центра AdAstra Антон Ганоцкий подробнее рассказал в интервью Radio NV о шпионской агентуре КНР и ее связи с Россией.

 — Мне кажется, это очень серьезное обвинение, когда СБУ сообщает о китайских шпионах, которые пытались похитить чертежи, техническую документацию по нашему стратегически важному оружию. Как вы оцениваете эту информацию и результаты такого расследования?

— Это довольно успешная операция СБУ, что удалось еще на начальных этапах разоблачить эту шпионскую операцию. И в целом, я бы сказал, это открытый сигнал того, что все же постепенно, но украинская политика в направлении Китая трансформируется. [Формируется] более реалистичный взгляд на влияние Китая, на его роль в помощи Российской Федерации, в целом деструктивной.

Теги:   Интервью NV Радио NV Война России против Украины Служба безопасности Украины (СБУ) Китай США ФСБ России

