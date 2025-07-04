Главный дипломат ЕС Кая Каллас жмет руку министру иностранных дел Китая Ван И в Брюсселе, Бельгия, 2 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал главному дипломату Европейского Союза Каи Каллас, что Пекин «не хочет видеть поражение России в войне против Украины», сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным китайской газеты, заявление прозвучало во время четырехчасовых переговоров между дипломатами в Брюсселе 3 июня.

Как рассказали источники, Ван И объяснил позицию Китая тем, что «США сместят свое внимание на Пекин» в случае проигрыша РФ в войне.

МИД Китая регулярно заявляет, что Пекин «не является стороной» войны, поэтому некоторые чиновники ЕС были удивлены откровенностью высказываний Ван И.

При этом глава МИД Китая отверг обвинения в финансовой или военной поддержке России, отметили источники. По его словам, если бы Пекин действительно помогал Москве, то «конфликт давно бы закончился».

Неназванные собеседники заметили, что во время переговоров, посвященных широкому спектру геополитических и коммерческих претензий, Ван И прочитал Каллас несколько «уроков истории».

Издание добавляет, что одна из интерпретаций заявления Ван И заключается в том, что продолжение войны «может соответствовать стратегическим потребностям Пекина», пока США будут оставаться вовлеченными в урегулирование российской агрессии.

10 апреля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, после того, как Украина взяла в плен двух граждан Китая, заявил, что Китай не участвует в боевых действиях и хочет мирного урегулирования в войне России против Украины.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что СБУ и разведка получили информацию о том, что Китай поставляет России порох и артиллерию, а также занимается производством некоторого оружия на территории РФ.

В МИД КНР назвали «безосновательными» заявления президента Украины о поставках оружия России.

22 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины должна передать информацию китайской стороне о гражданах их страны, которые работают на заводе производства дронов в РФ.