Глава МИД Китая заявил главному дипломату ЕС, что не хочет видеть поражение России в войне против Украины — СМИ

4 июля, 09:51
Поделиться:
Главный дипломат ЕС Кая Каллас жмет руку министру иностранных дел Китая Ван И в Брюсселе, Бельгия, 2 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Главный дипломат ЕС Кая Каллас жмет руку министру иностранных дел Китая Ван И в Брюсселе, Бельгия, 2 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал главному дипломату Европейского Союза Каи Каллас, что Пекин «не хочет видеть поражение России в войне против Украины», сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным китайской газеты, заявление прозвучало во время четырехчасовых переговоров между дипломатами в Брюсселе 3 июня.

Как рассказали источники, Ван И объяснил позицию Китая тем, что «США сместят свое внимание на Пекин» в случае проигрыша РФ в войне.

Реклама

МИД Китая регулярно заявляет, что Пекин «не является стороной» войны, поэтому некоторые чиновники ЕС были удивлены откровенностью высказываний Ван И.

При этом глава МИД Китая отверг обвинения в финансовой или военной поддержке России, отметили источники. По его словам, если бы Пекин действительно помогал Москве, то «конфликт давно бы закончился».

Читайте также:
«Мрачная реальность». Китай стал главным поставщиком России в войне и мог передавать летальное оружие — The Economist

Неназванные собеседники заметили, что во время переговоров, посвященных широкому спектру геополитических и коммерческих претензий, Ван И прочитал Каллас несколько «уроков истории».

Издание добавляет, что одна из интерпретаций заявления Ван И заключается в том, что продолжение войны «может соответствовать стратегическим потребностям Пекина», пока США будут оставаться вовлеченными в урегулирование российской агрессии.

10 апреля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, после того, как Украина взяла в плен двух граждан Китая, заявил, что Китай не участвует в боевых действиях и хочет мирного урегулирования в войне России против Украины.

Читайте также:
«Не связаны с официальным Пекином». Около 200 китайских наемников воюют против Украины на стороне армии РФ — Reuters

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что СБУ и разведка получили информацию о том, что Китай поставляет России порох и артиллерию, а также занимается производством некоторого оружия на территории РФ.

В МИД КНР назвали «безосновательными» заявления президента Украины о поставках оружия России.

22 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины должна передать информацию китайской стороне о гражданах их страны, которые работают на заводе производства дронов в РФ.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Китай Война России против Украины Евросоюз Ван И Кая Каллас США

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies