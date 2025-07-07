В шахедах доля китайской электроники уже достигает 65% - украинская разведка

На шахедах осуществляется замена антенн спутниковой навигационной системы на более устойчивые к средствам РЭБ (Фото: t.me/s/DPSUkr)

По данным украинской разведки, в шахедах , которыми Россия ежедневно атакует Украину, доля электронных комплектующих производства КНР выросла до 60−65%.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Донбасс Реалии со ссылкой на заявление главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в шахедах, обнаруженных в мае этого года, доля электронных комплектующих китайского производства выросла до 60−65%. На втором месте находятся комплектующие США, а на третьем — швейцарская электроника.

Также на шахедах российского производства осуществляется замена антенн спутниковой навигационной системы на более устойчивые к средствам РЭБ и с большим количеством антенных элементов. Вместо четырех и восьми фиксируется установка 12 и 16 элементов.

«Одна из новинок — использование в составе БПЛА 3G-модемов, которые в Telegram-бот предоставляют информацию о своем местоположении и телеметрию для того, чтобы враг мог анализировать размещение наших систем РЭБ и систем противовоздушной обороны», — рассказал представитель ГУР.

По его словам, расширяется и номенклатура боевых частей, в частности, зафиксировано применение шахедов с системой сброса кассетных элементов замедленного действия.

«Зафиксированы мероприятия по повышению класса влагозащищенности ударных БПЛА для их эффективного применения в сложных погодных условиях. А также зафиксировано испытания версии ударного БПЛА Герань-3 с реактивным двигателем», — добавили в разведке.

7 июня начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Россия наращивает производство дронов и уже запускает по Украине почти по 500 БпЛА за одну ночь.

По его словам, тенденция по увеличению количества беспилотников, которыми Россия может атаковать Украину, сохраняется.

4 июля Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Мадяр (Бровди) предупредил о вероятности использования Россией для одновременной атаки на Украину 1000 и более беспилотников в течение суток.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что СБУ и разведка получили информацию о том, что Китай поставляет России порох и артиллерию, а также занимается производством некоторого оружия на территории РФ.

В МИД КНР назвали «безосновательными» заявления президента Украины о поставках оружия России.

22 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины должна передать информацию китайской стороне о гражданах их страны, которые работают на заводе производства дронов в РФ.