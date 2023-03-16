Советник Залужного: Китай не будет передавать России оружие, Си Цзиньпин решил не присоединяться к «оси идиотов» 16 марта, 17:16 Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Американский ветеран боевых действий, советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс считает, что Китай не будет поставлять России вооружение.



Об этом он сказал во время встречи с журналистами в четверг, 16 марта, когда вступил в должность президента Американ Юниверсити Киев (AЮK), сообщает издание Speka.

«Китай не будет поставлять России оружие так, как Иран. Си Цзиньпин изучил ошибки Путина в Украине и, очевидно, решил не приобщаться к „оси идиотов“, которую создали Россия и Иран», — пересказывают журналисты его слова.

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Также, по мнению Райса, Пекин мог бы атаковать Тайвань, «если бы Киев упал за три». Однако сейчас КНР понимает, что союзники готовы, а действия в этом направлении, как и открытая помощь РФ, «настроят против него большинство мира».

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.



24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.