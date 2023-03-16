Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Хитрая стратегия Си. Что происходит между Россией и Китаем

16 марта, 07:13
Эксклюзив NV
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Путин, вероятно, настроился на длительную военную перспективу и дал понять Си, что он полон решимости

Продолжающаяся борьба российской армии за Бахмут может показаться прежде всего тактическим эпизодом в более широкой геостратегической картине войны России против Украины. Однако она влияет и на ключевые политические взаимодействия, формирующие эту картину, в том числе на формально теплые, но на деле довольно непростые отношения между Москвой и Пекином.

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Теги:   Владимир Путин Китай Си Цзиньпин Война России против Украины

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