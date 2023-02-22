МИД Китая заявил, что Пекин не планирует передавать России оружие для войны против Украины 22 февраля, 12:12 Вань Вэньбинь (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Спикер министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь утверждает, что Китай не рассматривает возможность предоставления летальной поддержки России для полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает CNN.

Спикер ведомства заявил, что Пекин призывает НАТО «прекратить оговаривать Китай необоснованными спекуляциями относительно Украины, отказаться от старого менталитета времен холодной войны и прекратить разжигать конфронтацию». Он повторил пропаганду, что якобы США и другие страны НАТО являются «наибольшим источником оружия на поле боя в Украине».



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«Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может предоставить оружие России, что является уловкой, которую использовали и раскрыли в начале украинского кризиса», — заявил Вэньбинь во время брифинга в среду, 22 февраля.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс «все больше обеспокоен тем, что Китай может планировать летальную поддержку российской войны». 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию о том, что Пекин рассматривает возможность оказания летальной поддержки России, включая оружие и боеприпасы. Постоянная представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай от этого, назвав такой шаг «пересечением красной линии».

В МИД Китая заявили, что США «не имеют права читать нотации» о возможных поставках оружия России и упрекнули помощью Украине. После этого в ведомстве заявили, что развязанная Россией полномасштабная война «выходит из-под контроля».

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».



Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что глава КНР Си Цзиньпин поручил правительству Китая наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.



Позже в КНР подтвердили, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом. Во время видеопереговоров с Путиным 30 декабря глава КНР заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора.