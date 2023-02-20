«Сегодня мы этого не видим». Зеленский прокомментировал возможность поставок оружия из Китая в РФ 20 февраля, 05:19 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию, что Китай может начать поставлять в РФ оружие.

Об этом сообщает Corriere della Serra.

«Я лично обращался к руководству Китая через прямые и публичные каналы с просьбой не оказывать никакой поддержки россиянам в этой войне. И надеюсь, что Пекин придерживается прагматичного подхода, в противном случае мы рискуем получить Третью мировую войну. Думаю, они это хорошо понимают», — заявил президент.

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Он отметил, что относили Китаю и Украину всегда были хорошие. Обе страны взаимодействуют в экономике.

«У нас были интенсивные экономические отношения на протяжении многих лет, и в интересах каждого, чтобы они не менялись», — заявил президент.

Ранее СМИ сообщали, что Китай продолжает тайно поставлять в Россию разную нелетальную военную помощь, состоящую из формы и бронежилетов.

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию, что Пекин рассматривает возможность предоставления «смертельной поддержки» России, включая оружие и боеприпасы.

18 февраля руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И анонсировал мирную инициативу «по политическому урегулированию кризиса в Украине», которую Китай обещает обнародовать до конца февраля.

По его словам, документ будет содержать, в частности, позиции о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет.