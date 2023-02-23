Для Китая поражение России недопустимо. Будет ли Пекин оказывать военную помощь Москве и что может его остановить — экспертный опрос NV 23 февраля, 10:07 Эксклюзив NV Лидер Китая Си Цзиньпин в военной форме во время визита в Центральное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая. Пекин, январь 2018 года (Фото:EYEPRESS via Reuters)

По данным Госдепа, в Пекине обсуждается возможность передачи России вооружения для войны против Украины. NV спросил у зарубежных аналитиков, насколько вероятна такая поддержка России и какими аргументами здесь руководствуется Китай.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, что Пекин рассматривает возможность предоставления летальной помощи России, включая оружие и боеприпасы. В то же время чиновник предостерег, что в случае предоставления стране-агрессору вооружения или помощи в избежании санкций Китаю грозят «серьезные последствия».

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После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Китай вступил в союз с Россией, то началась бы мировая война.

В ответ на заявление Блинкена в министерстве иностранных дел КНР подчеркнули: Китай не рассматривает возможности предоставления летальной поддержки России для войны в Украине. Более того, на полях Мюнхенской конференции по безопасности руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И анонсировал мирную инициативу «по политическому урегулированию кризиса в Украине». Этот документ с официальной позицией Китая Пекин обнародует в ближайшие дни.

Сегодня россияне уже используют на фронте китайскую технику двойного или гражданского назначения – в частности, дроны Mavic и комплекс по обнаружению беспилотников AeroScope. Москва также получает контрабандным путем через Китай микросхемы и микрочипы. В январе США наложили санкции на одну из китайских компаний за предоставление спутниковых снимков украинских территорий ПВК Вагнера. А несколько других компаний были наказаны за нарушение запрета на экспорт в Россию отдельных товаров, сообщают американские чиновники. В США считают, что Китай продолжает тайно поставлять в Россию нелетальную военную помощь – форму и бронежилеты.

О том, будет ли Китай расширять свою поддержку России, при каких условиях может передать ей вооружение и какие факторы способны удержать его от такого шага, NV спросил у пятерых зарубежных экспертов.

По мнению Эндрю Латема, профессора международных отношений и политической теории в Колледже Макалестер, штат Миннесота, вероятность предоставления Китаем летального вооружения России существует, и она растет по мере военных успехов Украины.

До сих пор Пекин придерживался стратегии хеджирования, то есть пытался ограничить свои риски за счет балансирования, и оказывал Москве только нелетальную помощь, поддерживал экономически и дипломатично. Китайцы не хотят, чтобы Путин проиграл войну и, безусловно, не хотят выглядеть соучастниками кампании Вашингтона по санкционной изоляции России, объясняет Латем. Но в то же время Китай не желает быть втянутыми в посредническую войну с США, поэтому вынужден придерживаться среднего курса: «маневрировать между Сциллой безоговорочной поддержки Москвы и Харибдой присоединения к санкционному режиму Запада», формулирует он.