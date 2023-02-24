Der Spiegel сообщил, что Россия договаривается с Китаем о поставках дронов-камикадзе. Пекин это отрицает 24 февраля, 10:43 Украинские военные используют прожекторы для обнаружения иранских дронов над Киевом, 1 января 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия, вероятно, ведет переговоры с китайской компанией Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке 100 ударных беспилотников. Партию могут передать уже весной, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на источники.



По данным журнала, Bingo согласилась изготовить и испытать 100 прототипов беспилотников ZT-180 перед поставками их минобороны России до апреля 2023 года.

Эти дроны способны нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов. По мнению собеседников Der Spiegel, конструкция китайского ударного беспилотника может быть похожей на иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

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«Следующим шагом Bingo, как сообщается, планирует поставлять компоненты и ноу-хау в Россию, чтобы страна могла производить около 100 беспилотников в месяц самостоятельно», — пишет издание.

В прошлом году у Пекина уже были планы предоставить армии РФ значительно большую поддержку, чем было известно ранее. Der Spiegel получил информацию о том, что компании, подконтрольные армии Китая, собирались поставлять запасные части для российских истребителей Су-27 и других моделей. Как выяснил журнал, вероятно, разработали планы подделки товаросопроводительных документов, чтобы запчасти для военных самолетов выглядели как запасные части для гражданской авиации.

В МИД Китая информацию Der Spiegel о планах предоставить РФ беспилотники отрицают. Спикер ведомства Ван Вэньбинь заявил, что Пекин применяет «ответственный подход» к военному экспорту и «не продает оружие в зоны конфликтов», пишет CNN.



В последние недели США и НАТО говорят, что обеспокоены возможными планами Пекина передать России оружие. Китай это отрицает. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев пока не видел таких признаков.

24 февраля Китай обнародовал "документ с позицией" по полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин говорит об уважении к территориальной целостности, призывает к переговорам, выступает против «односторонних санкций» и за противодействие применению ядерного оружия. В то же время в своей позиции КНР не осуждает полномасштабное вторжение России в Украину и военные преступления страны-агрессора.

На протяжении года большой войны Китай воздерживается от критики РФ и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию». В начале января Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Си Цзиньпина, сказав, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».