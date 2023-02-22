Это кошмар для Китая. В какую игру играет Си Цзиньпин, предлагая «мирный план» 22 февраля, 07:13 Эксклюзив NV

Китай знает, что если он пойдет на все ради военной поддержки России, то может действительно начаться новая холодная война с Западом

Что за день был в Украине — Киев посетил Байден! Это действительно смелый шаг с его стороны и, возможно, самый значимый визит президента на постсоветском пространстве со времен визита Буша в Грузию в 2005 году.

Видео дня

Месседж администрации Байдена абсолютно ясен — мы твердо стоим за Украину до конца, и это неизбежная победа над Россией. Если Байден может посещать Киев, то у американской поддержки Украины мало ограничений — и поставка истребителей вполне возможна.

Но все это произошло на фоне Мюнхенской конференции и слухов о готовящемся мирном соглашении с Китаем. И я думаю, что это связано с брифингом Блинкена о том, что Китай может быть готов предоставить оружие России, чтобы помочь ей в ее войне против Украины.

Я думаю, что все это связано. И объясню, что имею ввиду.

Почему Китай вдруг заинтересовался посредничеством в установлении мира в Украине, если весь последний год он буквально сидел сложа руки и ничего не делал для продвижения мира?