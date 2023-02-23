НАТО видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия — Столтенберг 23 февраля, 17:54 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

НАТО видит признаки того, что Китай рассматривает возможность поставок оружия в Россию, сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в четверг, 23 февраля.

«Мы не видели никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это», — сказал Столтенберг в интервью Reuters.

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Генсек НАТО добавил, что США и другие союзники предостерегают Китай от этого. Он подчеркнул, что Пекин не должен поддерживать незаконную войну России.

Столтенберг напомнил, что Китай является членом Совета Безопасности ООН и что война России против Украины нарушает Устав ООН.

«Основной принцип этой хартии — уважать целостность других наций и не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч военнослужащих. Конечно, Китай не должен быть частью этого», — сказал он.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что якобы занимает «объективную и справедливую позицию».

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию о том, что Пекин рассматривает возможность оказания летальной поддержки России, включая оружие и боеприпасы. Постоянная представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай от этого, назвав такой шаг «пересечением красной линии».

В МИД Китая заявили, что США «не имеют права читать нотации» о возможных поставках оружия России и упрекнули помощью Украине. После этого в ведомстве заявили, что развязанная Россией полномасштабная война «выходит из-под контроля».