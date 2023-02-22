«Мы вошли в десятилетия кровавых войн». Интервью NV с Виталием Портниковым — о речи Байдена и Путина и иррациональный Китай 22 февраля, 07:15 Эксклюзив NV Политолог и публицист Виталий Портников (Фото:Ростислав Шпук / Facebook)

После окончания военных действий на территории Украины сразу могут начаться военные действия на территории другой бывшей советской республики или в юго-восточной Азии, прогнозирует политолог и публицист Виталий Портников.

Он считает, что мир только вошел в период изнурительных кровавых войн с огромными жертвами, а все ближайшие десятилетия будут десятилетиями таких испытаний.

Как развивается соперничество не просто между США и Китаем, а между рыночными демократиями и рыночными диктатурами, а также о том, какую роль в этих процессах играют Украина и Россия, Портников рассказал в интервью Radio NV.

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— Начнем с российского диктатора Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Как вы думаете, как их речи связаны друг с другом?

— Я думаю, что речь Путина в некотором роде связана с речью Байдена, потому что Путин мог решить: если он никак не выскажется о войне сейчас, а Байден будет высказываться, таким образом Байден у него перехватит инициативу, поэтому нужно выступать.

Кстати, он думал выступить до Байдена, а на самом деле выступил после визита Байдена в Киев. Можно сказать, что Путин все равно отвечал Байдену, по крайней мере на поступок. Допускаю, что если бы не было этой речи Байдена, то и Путин мог бы выступить с посланием к Федеральному собранию позже. Он уже два года не выступал.

— Политолог Иван Преображенский обратил внимание, что речь Путина никоим образом почти не касалось будущего. По его мнению, Путин и Россия остаются жить в 2022 году. Соглашаетесь ли вы с этим?

— Можно провести эксперимент: взять текст этой речи, прочесть и представить, что вы читаете ее 20 февраля 2022 года. И у вас все получится.

— Российские турбопатриоты разочарованы. Они ожидали большей агрессии, ожидали, что будет провозглашена тотальная мобилизация или дополнительная мобилизация, будут говорить о священной войне. Почему не было этой злости? Почему все было, как обычно?

— Потому что Путин — это стабильность (саркастично — ред.).

— Почему не было большей конфронтации к Западу?