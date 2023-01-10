Путин не предупреждал Китай о вторжении в Украину, теперь в Пекине выражают недоверие диктатору — FT 10 января, 15:44 Си Цзиньпин не знал о планах Путина вторгнуться в Украину в феврале 2022 года (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину, пишет Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.

Собеседники издания в разное время подтвердили, что Пекин не знал о планах Путина до того, как диктатор отдал приказ о нападении.

Отмечается, что это мнение расходятся с впечатлением от совместного заявления Китая и России, опубликованного всего за 20 дней до начала большой войны после встречи Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

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Тогда в совместном заявлении говорилось, что «нет пределов китайско-российскому сотрудничеству и нет запретных зон».

Стенограмма их разговора не была обнародована, однако один из чиновников сообщил FT, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Цзиньпина. Он сказал, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».

Китайская сторона восприняла эту фразу как сигнал о возможности ограниченного военного участия, а не о массовом вторжении, которое начал российский диктатор.

Издание также сообщает, что несмотря на все публичные провозглашения «двусторонней дружбы», в частных разговорах ряд китайских чиновников выражают определенную долю недоверия к Путину.

Из-за недостаточного понимания ситуации власти Китая понизили тогдашнего замминистра иностранных дел КНР и главного эксперта по России Ле Юйчена за то, что он не смог спрогнозировали полномасштабное вторжение России в Украину.

«Ле был понижен в должности на два уровня. На него возложили ответственность за провал разведданных о вторжении России», — отметил один из источников.

Его кандидатура обсуждалась как вероятный следующий министр иностранных дел, однако сейчас он занимает должность заместителя главы Национальной администрации радио и телевидения.

Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин якобы "решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня".

Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.