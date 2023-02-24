Документ с позицией Китая «хороший знак», но Киев ждет большей поддержки для прекращения войны — поверенная в делах Украины в Пекине 24 февраля, 09:22 Жанна Лещинская (Фото:Посольство Украины в Китае/Embassy of Ukraine in China/Facebook)

Временная поверенная в делах Украины в Пекине Жанна Лещинская считает обнародованный Китаем «документ с позицией по урегулированию» полномасштабной войны «хорошим знаком», но призывает к большему взаимодействию с Киевом.

Об этом она сказала на мероприятии в столице КНР, пишет CNN.

По словам Лещинской, Китай должен сделать «все, что в его силах, чтобы остановить войну и восстановить мир в Украине», а также призвать Россию вывести свои войска.

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«Как сторона, провозгласившая себя нейтральной, Китай должен говорить с обеими сторонами: Россией и Украиной, а сейчас мы видим, что Китай не разговаривает с Украиной. На данный момент мы видим, что Китай не поддерживает Украину в ее усилиях», — сказала дипломат.

Тот факт, что Пекин обнародовал «документ с позицией», она назвала «хорошим знаком», поскольку это свидетельствует о том, что «Китай пытается быть более вовлеченным в глобальные усилия, направленные на прекращение войны в Украине». В тоже время Лещинская подчеркнула: Киев хотел бы видеть КНР «более активным».

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин говорит об уважении к территориальной целостности, призывает к переговорам, выступает против «односторонних санкций» и за противодействие применению ядерного оружия. В то же время в своей позиции КНР не осуждает полномасштабное вторжение России в Украину и военные преступления страны-агрессора.

На протяжении года большой войны Китай воздерживается от критики РФ и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию». В начале января Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Си Цзиньпина, сказав, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».



В последние недели США и НАТО говорят, что обеспокоены возможными планами Пекина передать России оружие. Китай это отрицает. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев пока не видел таких признаков.

