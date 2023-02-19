Оружие и боеприпасы. Китай рассматривает возможность предоставления РФ летальной военной помощи 19 февраля, 21:34 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Петр David Josek/Pool via REUTERS)

В воскресенье, 19 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию, что Пекин рассматривает возможность предоставления «смертельной поддержки» России, включая оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает The Washington Post .

Глава американской дипломатии предостерег Китай от поддержки Москвы и предупредил о «серьезных последствиях», если Пекин поможет РФ боеприпасами или поможет избежать санкций.

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Также Блинкен в интервью телеканалу NBC сообщил, что Китай долго поддерживал Россию — причем не только политически и экономически, но и за счет оказания нелетальной помощи.

Он также раскритиковал позицию Пекина по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину, сказав, что КНР «пытается усидеть на двух стульях».

В то же время Блинкен отказался уточнять, о какой именно военной помощи идет речь, и добавил, что «есть разные виды летальной помощи, которую они по крайней мере обсуждают передать».

Ранее СМИ сообщали, что Китай продолжает тайно поставлять в Россию разную нелетальную военную помощь, включающую форму и бронежилеты.