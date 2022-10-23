Израиль уничтожил завод по сборке иранских дронов в Сирии — мониторинговый центр 23 октября, 20:20 Израиль уничтожил завод по производству иранских дронов в Сирии (Фото:Syria Civil Defence — The White Helmets / Facebook)

Израиль в ночь на 22 октября нанес удар по заводу по сборке иранских дронов вблизи Дамаска в Сирии, говорится в отчете Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).

Согласно данным SOHR, военная логистика и оборудование, которое использовалось для сбора беспилотников иранского производства, были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.

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О погибших не сообщается.

«В январе 2022 года партии оружия, боеприпасов и деталей для производства дронов из Ирана прибыли в военный аэропорт в западной сельской местности сирийского Дамаска», — говорится в отчете.

«Шахеды» на вооружении у россиян: что известно об использовании Россией иранских дронов

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников. Данную информацию также подтвердил Белый дом.

По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По данным украинского Минобороны, войска РФ имеют около 300 дронов иранского производства. По словам президента Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана. Впрочем, в Иране открещиваются от поставок беспилотников России.

В середине сентября появились первые свидетельства того, что российские оккупанты используют иранские беспилотники в войне с Украиной.

Россия регулярно использует иранские дроны, при чем преимущественно нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, создавая угрозу для мирных жителей.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, украинские военные сбивают 85% дронов-камикадзе Shahed.