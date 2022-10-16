Позиция «нейтралитета» по поводу войны в Украине. Иран продолжает настаивать, что не поставляет России дроны-камикадзе 16 октября, 17:10 Иранский ударный беспилотник Shahed-136 (Фото:Mil.gov.ua/Wikipedia)

Иран отрицает заявления о якобы поставках в Россию дронов-камикадзе, которыми оккупанты атакуют Украину. Страна заявляет о позиции нейтралитета по поводу войны, которую развязала Россия.

Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян, пишет CNN.

В телефонном разговоре с главным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Борреллем Хосейн Амир-Абдоллахян заверил в официальной позиции нейтралитета Ирана по поводу войны в Украине, начатой РФ.

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«Исламская Республика Иран не предоставляла и не будет предоставлять ни одно оружие для использования в войне в Украине. Мы считаем, что вооружение каждой стороны кризиса продолжит войну. Мы не считали и не считаем войну верным путем ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии и Йемене», — заявил глава МИД.

В воскресенье, 16 октября, по данным Washington Post со ссылкой на американских чиновников, Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

Ранее Иран передавал такие ракеты боевикам-хуситам в Йемене. Если соглашение реализуется, то это будет первая поставка этих ракет в Россию с начала полномасштабной войны против Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что то время, когда Россия исчерпает критическое количество своих самых точных ракет, уже приближается. По его словам, у оккупантов может остаться 25−28% от того общего количества, которое было по состоянию на 24 февраля.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия, вероятно, могла договориться с Ираном о поставках беспилотников Arash-2.

Инфографика: НВ

23 сентября Украина лишила аккредитации посла Ирана из-за поставок оружия России, в том числе беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на разведку заявил, что Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. Позже глава Минобороны Алексей Резников сказал, что войска РФ имеют около 300 дронов иранского производства. По его данным, оккупанты пытаются закупить еще несколько тысяч таких беспилотников.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.