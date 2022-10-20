РФ перебросила из Сирии в Украину свою ПВО и военных, это может изменить мнение Израиля о помощи ВСУ — NYT

20 октября, 13:31
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Вывод комплексов С-300 и части российских войск из Сирии может повлиять на позицию Израиля по поводу помощи Украине (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Вывод комплексов С-300 и части российских войск из Сирии может повлиять на позицию Израиля по поводу помощи Украине (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Россия перебросила критически важную военную технику и силы из Сирии в Украину, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных источников на Ближнем Востоке.

По словам собеседников издания, из Сирии в Украину были переброшены комплексы С-300 и более тысячи военных.

Также два источника NYT говорят об отправке в Украину из Сирии двух батальонов (1200−1600 человек), а один утверждает, что речь идет о гораздо большем количестве военных.

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Израильский чиновник заявил, что в Украину также были отправлены несколько российских командиров, которые воевали в Сирии. Он также отметил, что российское военное руководство в Москве стало менее вовлеченным в повседневное управление операциями в этом регионе. Так, Россия стала меньше заниматься военной координацией с Израилем.

Как отмечает издание, вывод С-300 и части российских войск может повлиять на действия Израиля. Источники считают, что его отказ поставлять оружие украинской армии, в частности, связан с опасениями, что россияне смогут применить С-300 против израильских самолетов в Сирии. Еще одна причина — опасения, что Россия начнет препятствовать выезду граждан Израиля.

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Газета пишет, что есть признаки того, что Израиль окажет Украине больше помощи, чем в первые месяцы войны, когда его помощь ограничивалась в основном гуманитарными грузами.

По словам высокопоставленных украинских и израильских официальных лиц, Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских беспилотниках, используемых Россией, а также предложил изучить останки дронов, которые сбили в Украине.

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По данным СМИ, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яир Лапидом в четверг, 20 октября.

Ожидается, что Кулеба подаст официальный запрос на помощь Израиля после нападения России на Украину с помощью беспилотников иранского производства.

18 октября Кулеба сообщал, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Израиль с начала полномасштабного вторжения не поставлял оружие в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=leDGKz-NsB4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Израиль Россия Сирия ЗРК С-300 Война России против Украины

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