У войск РФ есть около 300 иранских дронов, но они хотят закупить еще тысячи — Резников 14 октября, 15:31 Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото:DR)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что у войск РФ есть около 300 дронов иранского производства. По его данным, оккупанты пытаются закупить еще несколько тысяч таких беспилотников.

Об этом министр рассказал в эфире телемарафона.

«По нашей информации, около 300 единиц сегодня. Это цифра, которой оперируют российские военные. Они пытаются закупить несколько тысяч таких дронов», — сказал Резников.

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Министр не уверен, что РФ удастся это сделать, но призвал быть готовыми к такой возможности.

«Мы не сидим на месте, мы разрабатываем системы угнетения и подавления. Наши военные их сбивают, уже научились это делать. Мы разбираем их до нюансов, смотрим, какие у них мозги и соответственно готовим, разные системы противодействия», — подчеркнул Резников.

Впервые о применении такого беспилотника сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

По данным Воздушных сил ВСУ Украины, Россия получила из Ирана около 300 дронов-камикадзе. А президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на военную разведку 11 октября заявил, что Россия заказала у Ирана еще 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс передаст Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами.