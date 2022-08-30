Россия получила три типа иранских дронов для войны в Украине — CNN 30 августа, 06:59 Владимир Путин и Ибрагим Раиси (Фото:Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS)

РФ закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов. Их будут использовать в войне против Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Администрации США.



"США считают, что Россия получила в пользование боевые иранские дроны, которые, вероятно, будут применены на поле боя в Украине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что россияне забрали дроны с иранской авиабазы в начале месяца и доставили их в Россию в середине месяца. российские операторы начали тренироваться использовать дроны в Иране еще в прошлом месяце.

«Сейчас США считают, что Россия официально приобрела и транспортировала на территорию РФ дроны Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191», — отмечает издание.

Все три типа дронов могут использоваться для разведки и наносить удары управляемыми боеприпасами.

"США убеждены, что Россия намерена импортировать сотни таких БПЛА для нанесения ударов с воздуха, электронной войны и обстрелов территории Украины", - утверждает CNN.

Ранее CNN сообщил, что российские военные приступили к работе с иранскими ударными беспилотниками Shahed-191 и Shahed-129 и несколько недель проходили обучение в Иране.

Американский Институт по изучению войны в сводке за 2 августа сообщал, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников на «полевые испытания» и может рассчитывать на получение российских военных самолетов Су-35. Исследователи сослались на американский OSINT-аккаунт в Twitter, который цитировал анонимные иранские источники.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран планирует в ускоренном порядке передать России до нескольких сот беспилотников, в том числе способных нести вооружение. По данным Вашингтона, российская делегация в июле по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в Иране и осматривала боевые беспилотники.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ . В Госдепе США пообещали ввести новые санкции против Ирана в случае решения передать беспилотники стране-агрессору.

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