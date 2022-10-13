«Россия их запускает много». Украинские военные сбивают 85% дронов-камикадзе Shahed — Данилов
Уничтоженный дрон Shahed-136 в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Вооруженные силы Украины сбивают по меньшей мере 85% выпускаемых Россией иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ.
«О Шахидах. К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество Шахидов, которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие задействованные в этом процессе подразделения, достигает уже 85−90%, в зависимости от дня. Они их запускают много», — рассказал Данилов.
Украина учится бороться с дронами-камикадзе, уверяет секретарь СНБО, но призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги:
«Это не значит, что наше население не должно реагировать на сообщения, когда идет воздушная опасность. Обязательно нужно прятаться в бомбоубежище. Обязательно нужно принимать те или иные решения по передвижению людей в места, где есть абсолютно безопасная для них ситуация. Этот вопрос для всех должен быть как „Отче наш“».
В течение 10−11 октября РФ нанесла массированные удары по Украине. Погибли 20 человек, более 100 пострадали. Поражены объекты энергетики в разных городах. Враг применил ракеты и иранские беспилотники Shahed.
За два дня массированных обстрелов ВСУ удалось уничтожить не менее 22 таких дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на военную разведку 11 октября заявил, что Россия заказала у Ирана еще 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.
РФ закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов в конце августа, сообщало CNN.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран планирует в ускоренном порядке передать России до нескольких сот беспилотников, в том числе способных нести вооружение. По данным Вашингтона, российская делегация в июле по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в Иране и осматривала боевые беспилотники.
Тогда министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ. Однако уже 13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло возле Купянска.