«Россия их запускает много». Украинские военные сбивают 85% дронов-камикадзе Shahed — Данилов 13 октября, 13:11 Уничтоженный дрон Shahed-136 в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Вооруженные силы Украины сбивают по меньшей мере 85% выпускаемых Россией иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ.

«О Шахидах. К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество Шахидов, которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие задействованные в этом процессе подразделения, достигает уже 85−90%, в зависимости от дня. Они их запускают много», — рассказал Данилов.

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Украина учится бороться с дронами-камикадзе, уверяет секретарь СНБО, но призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги:

«Это не значит, что наше население не должно реагировать на сообщения, когда идет воздушная опасность. Обязательно нужно прятаться в бомбоубежище. Обязательно нужно принимать те или иные решения по передвижению людей в места, где есть абсолютно безопасная для них ситуация. Этот вопрос для всех должен быть как „Отче наш“».

В течение 10−11 октября РФ нанесла массированные удары по Украине. Погибли 20 человек, более 100 пострадали. Поражены объекты энергетики в разных городах. Враг применил ракеты и иранские беспилотники Shahed.

За два дня массированных обстрелов ВСУ удалось уничтожить не менее 22 таких дронов.

Инфографика: НВ

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на военную разведку 11 октября заявил, что Россия заказала у Ирана еще 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.

РФ закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов в конце августа, сообщало CNN.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран планирует в ускоренном порядке передать России до нескольких сот беспилотников, в том числе способных нести вооружение. По данным Вашингтона, российская делегация в июле по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в Иране и осматривала боевые беспилотники.

Тогда министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ. Однако уже 13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло возле Купянска.

