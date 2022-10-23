Находятся под усиленной охраной. В Беларуси заметили группу иранских инструкторов, которые помогают россиянам с дронами — ЦНС

23 октября, 16:00
Поделиться:
Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov/File Photo)

Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov/File Photo)

В Беларуси замечена группа иранских инструкторов, которые могли координировать запуск дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры Киевской области, северных и западных областях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

Отмечается, что в селе Микуличи в Гомельской области была замечена группа иранских инструкторов, офицеров Корпуса стражей Исламской революции, находящихся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.

Видео дня

По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуск дронов по объектам инфраструктуры Украины.

Кроме того, сообщается, что россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.

Читайте также:

Массовое изготовление неядерного оружия стало возможным благодаря снятию большей части санкций с Ирана сразу после подписания им Рамочного ядерного соглашения в 2015 году. (Фото:REUTERS) «Гнездо» дронов-камикадзе. Почему Иран передает Кремлю оружие и ему это сходит с рук — эксперт по Ближнему Востоку

В МИД Ирана продолжают утверждать, что якобы не имеют отношения к поставкам дронов-камикадзе Shahed-136 России. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

Читайте также:
Игорь Семиволос
Игорь Семиволос
Об Иране, Израиле и дронах. На что рассчитывает Россия и чего ждать Украине

Газета The New York Times сообщала, что инструкторы из Корпуса стражей исламской революции прибыли в оккупированный Крым для помощи российским операторам беспилотников.

Читайте также:

Иранские дроны (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS) «Как побороть нашествие дронов». Чем Россия платит за иранское оружие и почему Израилю пора активнее включиться в помощь Украине — Яковина

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали по жилому дому, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших беременна на шестом месяце и ее муж.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство из них удалось сбить. В Киеве зафиксировано пять взрывов.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продлила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

https://www.youtube.com/embed/Mf0LdWBhZCg
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Иран Беларусь Военные инструкторы Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X