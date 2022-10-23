Находятся под усиленной охраной. В Беларуси заметили группу иранских инструкторов, которые помогают россиянам с дронами — ЦНС
Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov/File Photo)
В Беларуси замечена группа иранских инструкторов, которые могли координировать запуск дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры Киевской области, северных и западных областях Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.
Отмечается, что в селе Микуличи в Гомельской области была замечена группа иранских инструкторов, офицеров Корпуса стражей Исламской революции, находящихся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.
По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуск дронов по объектам инфраструктуры Украины.
Кроме того, сообщается, что россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.
В МИД Ирана продолжают утверждать, что якобы не имеют отношения к поставкам дронов-камикадзе Shahed-136 России. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.
Газета The New York Times сообщала, что инструкторы из Корпуса стражей исламской революции прибыли в оккупированный Крым для помощи российским операторам беспилотников.
17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали по жилому дому, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших беременна на шестом месяце и ее муж.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство из них удалось сбить. В Киеве зафиксировано пять взрывов.
Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продлила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.