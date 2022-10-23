Иранские дроны. Россия может получить еще больше беспилотников, США работают над тем, чтобы помочь Украине отбивать атаки — Блинкен 23 октября, 14:33 Энтони Блинкен (Фото:Josh Edelson/Pool via REUTERS)

Иран может передать России еще больше ударных беспилотников для атак на Украину, чтобы помочь войскам, которые страдают от нехватки техники. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен 21 октября, пишет Bloomberg.



С таким заявлением он выступил на следующий день после того, как Белый дом обвинил Тегеран в отправке иранских инструкторов в оккупированный Крым для консультаций россиян.

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«Мы считаем, что Россия получила десятки таких БПЛА из Ирана, и потенциально может получить еще больше», — сказал Блинкен.

Он рассказал, что США работают над тем, чтобы противодействовать усилиям Ирана и укрепить способность Украины отражать атаки дронов. Госсекретарь убеждает: Вашингтон перекрывает незаконный оборот оружия, в том числе и беспилотников, «везде, где мы можем его увидеть, найти и запретить».

«Мы продолжаем наращивать обороноспособность наших партнеров, в том числе Украины, против использования БПЛА или любых других систем вооружений, к которым может быть причастен Иран», — добавил он.

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В Киеве зафиксировали пять взрывов.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.



Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продлила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.