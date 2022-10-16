Иран согласился передать России баллистические ракеты для войны против Украины — WP 16 октября, 12:50 Иранская ракета класса «земля-земля» Fateh-110 (Фото:Wikipedia)

Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.



Как пишет газета, 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию, чтобы те окончательно согласовали условия дополнительных поставок оружия, в том числе двух типов ракет класса «земля-земля».

Видео дня

Украинские и американские чиновники ознакомились с данными разведки, согласно которым Иран готовит первую партию Fateh-110 и Zolfaghar — двух иранских баллистических ракет малой дальности. Они способны наносить удар по целям на расстоянии 300 и 700 км, заявили собеседники WP.

«Эксперты считают новейшие версии Fateh-110 и Zolfaghar одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, позволяющими операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели», — пишет издание.

Ранее Иран передавал такие ракеты боевикам-хуситам в Йемене. Если соглашение реализуется, то это будет первая поставка этих ракет в Россию с начала полномасштабной войны против Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что то время, когда Россия исчерпает критическое количество своих самых точных ракет «уже приближается». По его словам, у оккупантов может остаться 25−28% от того общего количества, которое было по состоянию на 24 февраля.



Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия, вероятно, могла договориться с Ираном о поставках беспилотников Arash-2.



23 сентября Украина лишила аккредитации посла Ирана из-за поставок оружия России, в частности беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский с ссылкой на разведку заявил, что Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. Позже глава Минобороны Алексей Резников сказал, что войска РФ имеют около 300 дронов иранского производства. По его данным, оккупанты пытаются закупить еще несколько тысяч таких беспилотников.

В то же время официальный Тегеран отрицает поставки дронов Москве.

