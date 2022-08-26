Россия получила от Ирана сотни беспилотников, которые может использовать в Украине — AP 26 августа, 16:22 Флаг Ирана (Фото:REUTERS/Morteza Nikoubazl)

Неизвестно, начала ли Россия применять иранские беспилотники в Украине, но, судя по всему, они находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию, заявили собеседники AP.



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Как пишет агентство, такая информация появилась на фоне переговоров о возобновлении ядерного соглашения с Ираном от 2015 года, из которого США вышли в 2018 году. Противники переговоров говорят, что отмена санкций против Тегерана, которая будет результатам возвращения к соглашению, может позволить России усилить военные действия в Украине и обойти санкции, экспортируя нефть и другие энергоносители через Иран.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус пишет, что Россия, вероятно, получила от Ирана беспилотники Shahed. Он отмечает, что сделка с Ираном «является признаком того, насколько серьезные проблемы с поставками оружия испытывает Москва» после шести месяцев полномасштабной войны. По словам представителей разведки, страна-агрессор не доверяет иранским лидерам и последовательно выступает против ядерных амбиций страны, поэтому сначала не хотела обращаться к Тегерану, но у нее не осталось выбора.

Представитель западной разведки предупредил, что Иран может помочь России обойти санкции, используя свою сеть подставных компаний и других финансовых учреждений, «став ключевым каналом оружия и денег», пишет колумнист WP.

Ранее CNN сообщил, что российские военные приступили к работе с иранскими ударными беспилотниками Shahed-191 и Shahed-129 и несколько недель проходили обучение в Иране.

Американский Институт по изучению войны в сводке за 2 августа сообщал, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников на «полевые испытания» и может рассчитывать на получение взамен российских военных самолетов Су-35. Исследователи сослались на американский OSINT-аккаунт в Twitter, который цитировал анонимные иранские источники.



Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран собирается в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение. По данным Вашингтона, российская делегация в июле по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в Иране и осматривала боевые беспилотники.



Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ. В Госдепе США пообещали ввести новые санкции против Ирана в случае решения передать беспилотники стране-агрессору.



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