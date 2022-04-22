«Изнасилование как орудие войны». Родственники 22-летней жертвы рашистов и правозащитники рассказали об их безумной жестокости — CNN 22 апреля, 19:35 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Ставшая жертвой оккупантов Карина Ершова на фото вместе со своей бабушкой (Фото:Андрей Дереко / CNN)

С самого начала войны появились сообщения о случаях изнасилования солдатами РФ украинских женщин и даже детей. Некоторых жертв впоследствии убивали.

НВ публикует перевод статьи CNN с рассказами родственников 22-летней жертвы и правозащитников о безумной жестокости рашистов.

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«Они изувечили ее»

Когда российские войска вторглись в Украину и начали приближаться к ее столице Киеву, Андрей Дереко умолял свою 22-летнюю падчерицу Карину Ершову покинуть пригород, где она жила.

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Но Ершова настояла, что хочет остаться в Буче, сказав ему: «Не болтай чепухи, все будет хорошо — войны не будет», — сказал он.

Своими татуировками и длинными каштановыми волосами Ершова выделялась из толпы, рассказал ее отчим, добавив, что, несмотря на то, что она жила с ревматоидным артритом, у нее был категорически независимый дух: «Она сама решала, как ей жить».

Ершова работала в суши-ресторане в Буче и надеялась в будущем получить высшее образование, Дереко сказал: «Она хотела развиваться». Когда российские солдаты окружили Бучу в начале марта, Ершова спряталась в квартире с двумя другими друзьями. В один из последних случаев, когда Дереко и его жена Елена общались с Ершовой, она вышла из квартиры, чтобы купить продукты в ближайшем супермаркете.

Фото Карины Ершовой, предоставленное CNN ее родственниками / Фото: Андрей Дереко / CNN

«Мы не думали, что россияне дойдут до того, что будут стрелять в мирных жителей. Мы все надеялись, что хотя бы женщин и детей они не тронут, но случилось наоборот», — сказал он.

Когда прошли недели, а от Ершовой не было никаких сообщений, ее семья отчаянно пыталась что-то узнать. Ее мать оставила сообщение в Facebook, умоляя всех, кто знает, что с ней случилось, связаться с ней.

Друзья рассказали ей, что фотографии мертвой женщины с татуировками, похожими на татуировки Ершовой, в том числе с розой на предплечье, были размещены в группе Telegram, созданной детективом из Бучи, который пытался опознать сотни найденных в городе тел после вывода российских войск из этого региона две недели назад.

Дереко говорит, что на фотографиях, которые видели журналисты CNN, изуродованное тело его падчерецы. Полиция сообщила семье, что она была убита российскими солдатами.

По его словам, похоже, что ее пытали, или она оказывала сопротивление. «Они изувечили ее. Они прострелили ей ногу, а затем наложили ей жгут, чтобы остановить кровотечение. А потом выстрелили ей в висок».

Дереко также считает, что Ершова подверглась сексуальному насилию со стороны российских военных. «Следователь [полиции] намекнул», что она была изнасилована, сказал он. CNN не смог независимо проверить это утверждение. Офицеры, которые курируют это дело, отказались от комментариев CNN из-за продолжающегося расследования. CNN обратился к прокуратуре Киева за комментариями.

Мучительное ожидание ответов семьи Дереко отражает растущую тревогу на фоне сообщений об изнасилованиях во время войны в стране.

Изнасилование — инструмент войны

Украинские чиновники заявляют, что российские военные с самого начала вторжения подвергают сексуальному насилию женщин, детей и мужчин, используя изнасилования и другие сексуальные преступления в качестве орудия войны. Правозащитные группы и украинские психологи, с которыми беседовал CNN, говорят, что работают круглосуточно, сталкиваясь с растущим числом случаев сексуального насилия, предположительно связанных с российскими солдатами.

В отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), опубликованном 13 апреля, говорится о нарушениях международного гуманитарного права российскими войсками в Украине. Отмечается, что «в отчетах указываются случаи гендерного насилия, связанного с конфликтом, такие как изнасилования, сексуальное насилие или сексуальные домогательства».

«Российские солдаты делают все возможное, чтобы показать свое превосходство, и изнасилование тут также является инструментом», — говорит психолог Василиса Левченко, которая основала службу, предоставляющую бесплатные консультации украинцам, пережившим военные травмы. По словам Левченко, ее сеть под названием Psy.For.Peace поговорила примерно с 50 женщинами из Киевской области, которые утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны российских солдат.

Она рассказала CNN, что группа занимается случаями в том числе 15-летней девочки и ее матери, которые подверглись сексуальному насилию со стороны пророссийских чеченских солдат, а также группового изнасилования еще одной женщины семью солдатами, за которым вынудили наблюдать украинских задержанных.

CNN не удалось самостоятельно проверить эти данные.

«Орудие [изнасилование] — это демонстрация полного неуважения к [украинскому] народу», — сказала Левченко, добавив, что его влияние выходит далеко за рамки жертв отдельных нападений: «Есть люди, которые чувствуют себя виноватыми за то, что не смогли ничего сделать, чувствующие вину за то, что выжили, видя, как человек умирает у них на глазах».

С самого начала войны Россия неоднократно отрицала, что ее целью является гражданское население. Это заявление было опровергнуто многочисленными нападениями, которые были подтверждены CNN и другими новостными организациями. CNN обратился за комментариями в Минобороны России.

Алена Кривуляк, возглавляющая национальную горячую линию в Ла Страда-Украина — группу, выступающую против гендерного насилия, — сообщила CNN, что на горячую линию поступило девять сообщений об изнасилованиях со всей страны, большинство из которых — о групповых изнасилованиях женщин.

«Изнасилование — это инструмент войны против мирного населения, инструмент уничтожения украинской нации», — сказала она.

Психолог Александра Квитко, которая работает на горячей линии для пострадавших от травм, которой руководит омбудсмен Украины при поддержке ЮНИСЕФ, сказала, что слышала десятки сообщений о сексуальном насилии, связанном с конфликтом.

«Такого количества сексуального насилия, такой жестокости никогда раньше не было», — заявила она CNN.

По словам Квитко, за пять лет практики до вторжения она имела дело только с 10 случаями сексуального насилия. «Сейчас за несколько недель работы у меня 50 дел, и это не только женщины — это и дети, и мальчики, и мужчины», — сказала она.

По ее словам, изнасилование используется для того, чтобы сломить боевой дух украинцев, «чтобы люди не сопротивлялись».

Квитко рассказала, что, когда одна клиентка выбежала на улицу, чтобы помешать солдатам изнасиловать ее 19-летнюю сестру, «подошел военный, схватил ее и сказал: «Нет! Смотри! Скажи всем, что это произойдет с каждой нацистской шлюхой».

Любой такой акт сексуального насилия, связанного с конфликтом, — изнасилование, принуждение к проституции, обращение в сексуальное рабство, принудительная беременность — считается военным преступлением и нарушением международных законов в области прав человека, заявила Чару Лата Хогг, основательница правозащитной организации The All Survivors Project, которая исследует сексуальное насилие в отношении мужчин, связанное с конфликтом.

«Независимо от того, происходит ли это в контексте патриархальной и милитаризованной мужественности, используется ли это как конкретная цель ведения войны, или это происходит потому, что люди видят, что население в их власти, и поэтому решают причинить дополнительный вред», это все равно военное преступление, сказала Лата Хогг CNN.

Многие жертвы не готовы говорить

По словам Левченко, даже несмотря на то, что украинские и международные прокуроры Международного уголовного суда (МУС) собирают доказательства военных преступлений России, многие жертвы сексуального насилия еще не готовы говорить с чиновниками о своих страданиях.

«Все наши психологи должны предоставить женщинам контакты прокуратуры, чтобы, когда они будут готовы, женщины могли обратиться за юридической помощью», — заявила психолог Левченко, добавив, что пока ни одна из ее клиенток не обращалась в украинскую прокуратуру.

Левченко сказала, что многим жертвам — женщинам, мужчинам и детям — нужно время, чтобы прийти в себя, прежде чем говорить с властями.

В пятницу Андрей Небитов, глава полиции Киева заявил, что его сотрудники пока подтвердили только один случай подозрения на изнасилование в области. «Мы слышали такие сообщения от посторонних, но когда мы разговариваем с женщинами, они отказываются подтверждать или опровергать такую ​​информацию», — сказал он.

Сообщения о сексуальном насилии часто появляются во время конфликтов, и Украина не стала исключением.

Владимир Щербаченко, директор Восточноукраинского центра гражданских инициатив (EUCCI), сказал CNN, что в стране были случаи использования сексуального насилия в качестве орудия войны в 2014 году, когда пророссийские сепаратисты захватили территорию на востоке страны после массовых протестов с призывом к более тесной интеграции в Европу.

В совместном отчете за 2017 год организации Справедливость во имя мира на Донбассе и других правозащитных групп, таких как EUCCI, задокументированы случаи с обеих сторон конфликта, в том числе изнасилования и попытки изнасилования, сексуальные домогательства и принуждение к тому, чтобы смотреть на сексуальное насилие в отношении других. «Самой распространенной формой сексуального насилия в отношении женщин было изнасилование», — говорится в отчете.

Лата Хогг из The All Survivors Project сказала, что за последний месяц у ее группы было несколько сообщений о сексуальном насилии, «и модель сексуального насилия, возникающая в этом контексте, не отличается от тех, которые были задокументированы в других контекстах во всем мире», в том числе во время конфликта в Чечне.

Грозный, столицу Чечни, сравняли с землей российские войска в ходе жестокой войны 1990-х и начала 2000-х годов. В то время правозащитная организация Human Rights Watch сообщала, что российские солдаты насиловали чеченских женщин в контролируемых Россией районах.

Психолог Левченко опасается, что истинные масштабы российских зверств станут известны только после освобождения таких районов как Мариуполь. В оккупированных городах и поселках российские силы «регулярно посещают дома женщин, могут проверять их телефоны, фотографии, социальные сети», что делает невозможным для женщин пройти медицинское освидетельствование, подтверждающее изнасилование, или получить другие услуги, говорит Кривуляк из Ла Страда-Украина.

«Этот страх перед вооруженными людьми иногда делает невозможным обращение за помощью, а это, в свою очередь, очень затрудняет документирование фактов, что приводит к проблемам с привлечением [виновных] к ответственности», — сказала она.

По ее словам, помимо эмоциональной травмы, «существует также очень высокий риск нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем», поэтому медицинская помощь так важна.

Щербаченко рассказал, что сотрудники EUCCI помогают одной сотруднице местного самоуправления на оккупированной территории на юге Украины, которую «изнасиловали специально, чтобы заставить ее сотрудничать». По его словам, российские солдаты сказали ей: «Мы снова изнасилуем тебя, если ты не сделаешь то, что должна сделать… Для меня это показывает, что [российские силы используют] сексуальное насилие в качестве оружия».

Последние мгновения Карины Ершовой

Правозащитные организации говорят, что жертвы будут нести травму сексуального насилия до конца своей жизни, в то время как семьи погибших, таких как Карина Ершова, вынуждены искать ответы и справляться с ужасом того, что случилось с их близкими. Тело Ершовой было найдено в неглубокой могиле в Буче вместе с телами 65-летней Натальи Мажохи и ее 64-летнего мужа Виктора.

CNN восстановил последние моменты их жизни.

Соседи рассказали дочери Мажохи Юлии, что российские солдаты в середине марта затащили во двор ее родителей раненую женщину, предположительно Ершову. Наталья попыталась ей помочь.

«Солдаты вернулись через две минуты, когда мама была рядом с ней [и] помогала ей, а они [россияне] расстреляли ее, расстреляли мою маму», — рассказала Юлия Мажоха. Ее отца убили в коридоре их дома, когда он пытался выяснить, что происходит.

«Они пролежали во дворе 10 дней, насколько я понимаю», — сказала она. Соседи пары позвонили ей примерно 20 марта и сообщили, что ее родители убиты.

Мажоха рассказала, что умоляла родителей уехать с ней из Бучи 12 марта. «Они не хотели ехать [говоря]: „Нет, мы не поедем, мы будем здесь. Все будет хорошо“».

Андрей Дереко сказал CNN, что это уже второй раз, когда его семье приходится спасаться от российского вторжения. В 2014 году они покинули свой дом на Донбассе, когда вспыхнули боевые действия между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Они потеряли все, даже семейные фотографии, но сумели начать новую жизнь в Ирпене, соседнем пригороде с Бучей. Дереко стал таксистом и перебивался случайными заработками, чтобы содержать семью. Но теперь они снова остались ни с чем «из-за россиян», сказал он.

«По крайней мере, в первый раз я спас своего ребенка, на этот раз я не смог спасти ее».

Его жена так устала, что не может плакать, а в Дереко осталась только ярость.

«Кто виноват?» — спросил он CNN.

«Виноват ли солдат, который издевался над моим ребенком? Или тот, кто привез его сюда на танке? Или, может быть, виноват генерал, отдавший приказ о вторжении в Украину? Или тот вонючий [российский] президент Владимир Путин, который отдал приказ калечить украинский народ?»

«Я виню весь русский мир, а не только его армию», — сказал он.

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