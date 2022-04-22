Обе мертвы. В Ирпене трое оккупантов на глазах у девушки избивали и насиловали ее мать и несовершеннолетнюю сестру 22 апреля, 16:07 Цей матеріал також доступний українською Город Ирпень (Фото:Serhii Mykhalchuk/Reuters)

Трое российских оккупантов на глазах у девушки избивали и насиловали ее 15-летнюю сестру в Ирпене.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова на своей странице на Facebook.

По словам Денисовой, каждый день появляются новые свидетельства ужасающих половых преступлений оккупантов с освобожденных территорий.

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«На специальную телефонную линию Уполномоченного для предоставления конфиденциальной психологической помощи обратились девушка 17 лет и ее бабушка, которые предоставили разрешение на публикацию ее истории. В Ирпене трое рашистских оккупантов на глазах девушки изнасиловали ее маму и младшую сестру 15 лет. С особой жестокостью избивали и насиловали. Обе мертвы», — рассказала омбудсмен.

Сейчас девушка находится в состоянии психологического шока, четыре дня жила в доме с трупами. После освобождения она смогла доехать до бабушки. По словам девушки, пока убивали родных, ее держали и не трогали, «потому что она уродина». Сказали жить и передать другим. С девушкой работают психологи.

С начала работы специальной рабочей линии Уполномоченного по оказанию психологической помощи 1 апреля, за помощью обратились более 400 человек. Большинство обращений — в связи с половыми преступлениями, совершенными военными РФ. Их количество растет каждый день. На линии работают пять психологов, к которым уже приобщаются психиатры.

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После побега российских оккупантов из Киевской области стали понятны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни человек. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.



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