Изнасилования и пытки: Денисова обнародовала свидетельства зверств армии РФ в Харьковской области 5 апреля, 15:15 Цей матеріал також доступний українською Появляется все больше свидетельств военных преступлений армии РФ в Украине (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

После освобождения украинских населенных пунктов от российских оккупантов появляется все больше свидетельств о зверствах армии РФ.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Омбудсмен Людмила Денисова у себя в Facebook обнародовала страшные факты сексуального насилия, которые совершали оккупанты в Харьковской области.

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Один из военных армии РФ более недели насиловал 29-летнюю женщину, которая ухаживала за немобильной матерью. Женщина не раз переживала сексуальное насилие с его стороны. В правоохранительные органы она дозвониться не могла, поскольку рашист разбил ее телефон. Через неделю он заговорил «о любви» и предложил отправить ее подальше от войны. В ответ на отказ, оккупант просто застрелил мать на глазах у дочери. Женщине удалось спастись и сейчас она проходит реабилитацию.

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В поселке Мала Рогань Харьковской области российский военнослужащий избил и неоднократно изнасиловал 31-летнюю женщину, которая вместе с 5-летней дочерью, матерью, сестрой, братом и другими жителями населенного пункта пряталась в школе. Держа оружие у ее головы, рашист неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении женщины, которая, по его словам, напомнила ему девушку, с которой он ходил в школу. Российский боевик разрезал женщине шею и щеку ножом, отрезал волосы, избивал ее книгой по лицу. Когда решисты ушли, женщине вместе с семьей удалось пешком добраться до Харькова и получить необходимую медицинскую помощь.



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