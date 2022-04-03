У некоторых убитых россиянами детей в Буче и Ирпене были связаны руки, у девочек до 10 лет обнаружены следы изнасилований — журналист
Российские оккупанты в Буче убивали детей (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)
Об этом пишет главный редактор Бабеля Евгений Спирин.
«У некоторых убитых детей связаны руки. Детей. Связывали детей. Застреленные собаки. Убитые женщины. Девочки до 10 лет с порванными влагалищами. Ирпень, Буча, Дмитриевка. Как с этим жить и стоит ли вообще жить. Как это объяснить себе? Как?», — рассказал Спирин.
«Их не должно существовать. Их надо уничтожить всех. Всех до одного. Каждую мразь во всех их псковсках и усть пиздюйсках. Каждую. Превратить в пыль. В грязь и глину. Всех», — написал журналист.
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