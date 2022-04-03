У некоторых убитых россиянами детей в Буче и Ирпене были связаны руки, у девочек до 10 лет обнаружены следы изнасилований — журналист 3 апреля, 20:14 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Буче убивали детей (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

У некоторых убитых российскими оккупантами детей в Буче и Ирпине Киевской области были связаны руки, что может свидетельствовать о пытках. Также у девочек до 10 лет обнаружены следы изнасилования.

Об этом пишет главный редактор Бабеля Евгений Спирин.

«У некоторых убитых детей связаны руки. Детей. Связывали детей. Застреленные собаки. Убитые женщины. Девочки до 10 лет с порванными влагалищами. Ирпень, Буча, Дмитриевка. Как с этим жить и стоит ли вообще жить. Как это объяснить себе? Как?», — рассказал Спирин.

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«Их не должно существовать. Их надо уничтожить всех. Всех до одного. Каждую мразь во всех их псковсках и усть пиздюйсках. Каждую. Превратить в пыль. В грязь и глину. Всех», — написал журналист.

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