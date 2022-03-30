«Вот что значит русский мир». В Мариуполе оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах у ее шестилетнего сына
Ситуация в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Мариуполе российские оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах у ее шестилетнего сына. Женщина скончалась от полученных ран.
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Об этом сообщило Минобороны Украины.
По информации ведомства, после этого инцидента волосы ребенка поседели.
«В Мариуполе российские оккупанты несколько дней поочередно насиловали женщину на глазах у ее шестилетнего сына. Позже она умерла от ран. Волосы ее маленького сына поседели. Это не фильм ужасов. Изнасилование, насилие, убийства — вот что значит «русский мир», — сообщили в Минобороны.
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