«Вот что значит русский мир». В Мариуполе оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах у ее шестилетнего сына

30 марта, 19:58
Цей матеріал також доступний українською
Ситуация в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Ситуация в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе российские оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах у ее шестилетнего сына. Женщина скончалась от полученных ран.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Об этом сообщило Минобороны Украины.

По информации ведомства, после этого инцидента волосы ребенка поседели.

Видео дня

«В Мариуполе российские оккупанты несколько дней поочередно насиловали женщину на глазах у ее шестилетнего сына. Позже она умерла от ран. Волосы ее маленького сына поседели. Это не фильм ужасов. Изнасилование, насилие, убийства — вот что значит «русский мир», — сообщили в Минобороны.

https://twitter.com/DefenceU/status/1509167432971268106?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1509167432971268106%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fadm.espreso.tv%2Fnews%2Fedit%2F465900
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Минобороны Украины Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Изнасилование Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X